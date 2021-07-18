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    15:10, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Сенаторы выразили соболезнования в связи с кончиной Асхата Нускабая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев от себя лично и от депутатов Сената выразил соболезнования родным и близким заместителя генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ – полномочного представителя парламента Республики Казахстан Асхата Нускабая в связи с его безвременной кончиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Председатель Сената в телеграмме соболезнования отметил выдающиеся заслуги дипломата и государственного деятеля.

    «Асхат Жарылкасынович Нускабай долгое время работал в системе Министерства иностранных дел. Он внёс значительный вклад в развитие консульской службы нашей страны. Заслуживает высокой оценки его работа по укреплению межпарламентского сотрудничества», - говорится в телеграмме.


    Теги:
    Сенат Парламент Общество СНГ
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