Сенаторы встретились с журналистами «Қазақ газеттері»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Сената встретилась с коллективом «Қазақ газеттері». Нурторе Жусип, Ляззат Сулеймен, Динар Нокетаева и Султанбек Макежанов на встрече с главными редакторами изданий ознакомились с актуальными проблемами средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В свою очередь сами депутаты рассказали журналистам о законодательной деятельности Палаты, а также о Парламентских слушаниях, организованных Сенатом, которые были посвящены теме продвижения национальных ценностей.

«Традиционные СМИ сегодня находятся в авангарде продвижения национальных ценностей. На республиканском и региональном уровнях они поднимают вопросы развития казахского языка, национальной культуры, литературы и истории. В свою очередь Правительство должно проводить мониторинг проблем, публикуемых различными изданиями и поэтапно решать их», - сказал Нурторе Жусип.

Отметил сенатор и активную работу журналистов в период пандемии. Он считает, что самоотверженный труд сотрудников прессы не получил должного внимания.

«В период пандемии врачи и учителя всегда находились на передовой. Им оказывалась большая социальная помощь и финансовая поддержка. А журналисты? Они также рисковали своей жизнью, находились на передовой, распространяли информацию и работали в эпицентре событий. Например, в прошлом году, во время первой волны пандемии, мы потеряли очень много сильных журналистов и писателей», - сказал Нурторе Жусип.

Участники встречи обсудили вопросы национального воспитания, сохранения языка и национальной идентичности в контексте глобализации. Кроме того были подняты вопросы земельных отношений, проблемы развития детской литературы и подписки на прессу.

Сенаторы поблагодарили коллектив изданий за продвижение национальных ценностей и предложили обсуждать такие важные вопросы и в будущем. Кроме того, депутаты заверили, что всем вопросам поднимаемым журналистами, будет уделено должное внимание.