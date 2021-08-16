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Сенаторы встретились с жителями Шымкента

16 Августа 2021 14:39
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Сенаторы встретились с жителями Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова во время своей поездки в Шымкент встретились с депутатами маслихатов и членами общественного совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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На встрече были подняты вопросы, касающиеся социально-экономического развития мегаполиса, сферы здравоохранения и жилищного строительства. Сенаторы отметили актуальность данных вопросов, подчеркнув, что после тщательного их изучения, депутаты будут способствовать их решению на законодательном уровне.

Также депутаты ознакомились с деятельностью транспортно-логистической компании, созданной в рамках государственной программы «Нұрлы жол». Это позволило построить в Шымкенте современные склады с контролируемой общей температурой и режимом. Кроме того, на территории предприятия расположена зона таможенного оформления, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Сенаторы подчеркнули, что реализация таких проектов имеет большое значение. Это и вклад в экономику региона, развитие логистического потенциала, а также создание новых рабочих мест.


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#Сенат   #Шымкент  
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