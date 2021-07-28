Сенаторы встретились с жителями села Капал Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Бакытжан Жумагулов и Ляззат Сулеймен встретились с жителями села Капал Аксуского района Алматинской области и посетили ряд социальных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи с медперсоналом поликлиники, построенной в 1984 году, были подняты вопросы необходимости проведения ремонта здания, проблемы нехватки врачей, в частности, акушеров-гинекологов и хирургов, а также важности обновления автопарка станции «скорой помощи».

Сенаторы заверили, что поднимут вопрос закупа новых карет «скорой помощи» перед руководством области. Также они отметили, что поликлиника включена в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту по программе «Ауыл – ел бесігі», а значит здание будет отремонтировано.

Кроме того, депутаты ознакомились с планом благоустройства знаменитого родника Тамшыбулак, реставрационными работами, проведенными в доме Шаяхмет бая. Представители местных органов озвучили свои планы по организации Капальского краеведческого музея в этом доме. Сенаторы отметили, что в этом направлении будет оказана поддержка.

«Капал – священное место, где собраны многие исторические памятники и объекты. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы в будущем здесь развивать туризм, сделать его одним из тех населенных пунктов, где люди могут ознакомиться со своей историей», - сказал Бакытжан Жумагулов.

Также депутаты посетили летний лагерь учащихся школы имени Гали Орманова, где Бакытжан Жумагулов побеседовал с педагогами о принятых законах в сфере образования, об условиях, создаваемых государством для учителей и учащихся.

В ходе встреч сенаторов с населением также были подняты вопросы регулирования земельных отношений в селе Капал, обеспечения пастбищами, необходимости открытия ветеринарного пункта, благоустройства села и ремонта дорог. Все эти вопросы депутаты взяли под свой контроль.

«Для обеспечения прозрачности государственного управления, достижения значительных результатов в решении проблем граждан важно наладить доверительный диалог между властью и обществом», - сказала сенатор Ляззат Сулеймен.



