Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2022, 19:03
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности встретились с заместителем постоянного представителя Программы развития ООН в РК Виталием Времишем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая встречу, председатель профильного комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что Организация Объединенных Наций является уникальной организацией, эффективно реагирующей на проблемы, которые волнуют все страны. Также он подчеркнул, что сотрудничеству с ООН Казахстан уделяет особое внимание.

«Казахстан высоко ценит весомый вклад офиса ПРООН в Нур-Султане, мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, в частности в успешной реализации новой Рамочной программы ООН по страновому партнёрству в целях развития на ближайшие пять лет», - сказал сенатор.

Также стороны обсудили и роль казахстанского Парламента в реализации Целей устойчивого развития. Так, сенатор Кул-Мухаммед рассказал о том, что 80% национальных программ приведены в соответствие с ЦУР, то есть интегрированы в стратегические документы страны. Депутат обозначил, что это характеризует Казахстан, как неотъемлемую часть мирового сообщества, которая вносит свой вклад в развитие мира.

Кроме того, Мухтар Кул-Мухаммед рассказал своему собеседнику о планах разработки проекта резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в котором подчеркивалась бы важность выполнения странами - членами ОБСЕ обязательств по Повестке дня в области развития на период до 2030 года и реализации Целей устойчивого развития.

В свою очередь, Виталий Времиш отметил высокий уровень сотрудничества с нашей страной и интегрированность национальных документов с Целями устойчивого развития подчеркнув, что ранее озвученные политические инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева совпадают с Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития. В заключение он высказал готовность в совместной разработке проекта резолюции, направленной на реализацию таких тематических направлений как человеческое развитие, права человека, гендерное равенство и экологическая устойчивость.


ООН   Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС