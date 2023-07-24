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Сенаторы встретились с представителями крестьянских хозяйств ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Июля 2023, 19:14
Сенаторы встретились с представителями крестьянских хозяйств ВКО Фото: senate.parlam.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина и Шакарим Буктугутов посетили Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита сенаторы встретились с депутатами районного маслихата и поделились итогами работы Палаты.

Далее сенаторы встретились с руководителями крестьянских хозяйств района, выслушали их вопросы, рассказали о законопроектах, которые рассматриваются в сфере сельского хозяйства.

Депутаты заверили, что все проблемные вопросы, подняты во время посещения Шемонаихинского района будут на контроле у парламентариев.

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