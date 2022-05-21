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Сенаторы встретились с медиаторами в регионах

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Мая 2022, 21:49
Сенаторы встретились с медиаторами в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Ляззат Сулеймен, Канатбек Сафинов и Рыскали Абдикеров встретились с представителями Министерства информации и общественного развития, акимата Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областей и медиаторами данных регионов. Об этом передает МИА «Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере медиации, а также поправки, предложенные к внесению в Конституцию Республики Казахстан.

Свои предложения по развитию института медиации на встрече озвучили и сами медиаторы, также они рассказали о проблемах, имеющихся в данной сфере.

По итогам встречи было решено запланировать проведение заседания с представителями Верховного суда, руководством Министерств информации и общественного развития, внутренних дел, а также юстиции, где будут обсуждены актуальные вопросы в сфере медиации.


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