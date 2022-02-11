Сенаторы встретилась с избранными сельскими акимами в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сенаторы-члены депутатской группы «Өңір» Ерик Султанов, Нурлан Бекназаров, Сергей Ершов и Дуйсенгазы Мусин в рамках подготовки к заседанию по рассмотрению вопросов местного государственного управления провели выездное совещание в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи, участие в которой приняли заместитель акима области, представители местных исполнительных органов, был обсужден ряд ключевых вопросов. В частности, особое внимание сенаторами было уделено механизмам проведения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

«В соответствии с поручением Главы государства, озвученном

в ходе ежегодного Послания народу Казахстана, в 2021 году в стране впервые проводились прямые выборы сельских акимов. Начиная с 25 июля и до конца прошлого года, в 14 областях страны избрали акимов в 864 сельских округах», - отметил Нурлан Бекназаров.

Другим вопросом, стоявшем на повестке дня, стало обсуждение расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти. Сенаторы выслушали предложения и рекомендации избранных акимов, в частности по вопросам бюджета четвертого уровня.

В свою очередь, депутаты отметили, что проблемные вопросы, которые были озвучены на встрече, будут изучены и подняты на итоговом расширенном заседании депутатской группы «Өңір».

«На сегодняшней повестке дня депутатской группы «Өңір» находятся вопросы, связанные с реализацией политических инициатив Главы государства. Поэтому здесь, в Акмолинской области, мы провели встречу по обсуждению этих вопросов. Подняли проблемные вопросы, услышали предложения. Теперь будем работать над путями их законодательного решения», - резюмировал Ерик Султанов.

Кроме того, сенаторы посетили ряд промышленных объектов региона. Среди них – предприятия по производству молочной продукции, по продаже

и обслуживанию сельскохозяйственной техники и др.