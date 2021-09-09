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    17:25, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы возложили цветы к памятникам выдающихся деятелей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сохранение истории и продвижение национальных ценностей – одно из ключевых направлений деятельности депутатов Сената Парламента РК. В преддверии 30-летия Независимости страны сенаторы возложили цветы к памятникам видным общественным и государственным деятелям Казахстана - Канышу Сатпаеву и Жумабеку Ташеневу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе церемонии возложения председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы отметил неоценимый вклад Каныша Сатпаева в развитие казахстанской науки. Кроме того, великий казахский ученый активно участвовал в экономической, социальной и духовной жизни страны.

    Побывали парламентарии и у памятника Жумабеку Ташеневу, недавно открытому в рамках празднования юбилея Независимости. Сенаторы подчеркнули, что Жумабек Ташенев внес неоценимый вклад в сохранение территориальной целостности Казахстана. Во время своей деятельности на высоких постах он сделал многое для реабилитации репрессированных, а также принимал непосредственное участие в переиздании произведений репрессированных казахских писателей Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова и других.


    Теги:
    Сенат Парламент История Казахстана
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