Сенаторы возложили цветы к памятникам выдающихся деятелей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сохранение истории и продвижение национальных ценностей – одно из ключевых направлений деятельности депутатов Сената Парламента РК. В преддверии 30-летия Независимости страны сенаторы возложили цветы к памятникам видным общественным и государственным деятелям Казахстана - Канышу Сатпаеву и Жумабеку Ташеневу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе церемонии возложения председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы отметил неоценимый вклад Каныша Сатпаева в развитие казахстанской науки. Кроме того, великий казахский ученый активно участвовал в экономической, социальной и духовной жизни страны.

Побывали парламентарии и у памятника Жумабеку Ташеневу, недавно открытому в рамках празднования юбилея Независимости. Сенаторы подчеркнули, что Жумабек Ташенев внес неоценимый вклад в сохранение территориальной целостности Казахстана. Во время своей деятельности на высоких постах он сделал многое для реабилитации репрессированных, а также принимал непосредственное участие в переиздании произведений репрессированных казахских писателей Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова и других.