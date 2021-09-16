Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект по усилению социальной защиты граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На нем принес присягу новый депутат Сената Серикбай Трумов, назначенный Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Его избрали членом постоянного Комитета Палаты по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий. Маулен Ашимбаев пожелал новому сенатору продуктивной работы в интересах страны.

Кроме того, депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан «.

Важность данного законопроекта обусловлена тем, что он позволит усилить защиту прав и улучшить качество жизни граждан с инвалидностью и людей, ухаживающих за ними. Особое внимание в нем уделяется детям с особыми потребностями и их семьям. В частности, впервые вводятся пособия для лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы. Кроме того, законопроектом предлагается и продление срока который будет учитываться в трудовом стаже для ухаживающих.

« На сегодняшний день в соответствии с З аконом « О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту учитывается время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет. Законопроектом предусмотрено продление времени исчисления трудового стажа до 18 лет. Данная мера позволит лицам, достигшим пенсионного возраста, в полной мере учитывать трудовой стаж при получении государственной базовой пенсии и пенсионной выплаты по возрасту «, - отметил в своем докладе сенатор Нариман Турегалиев.

Таким образом, законопроект, который сегодня был одобрен сенаторами и направлен на рассмотрение во втором чтении, позволит улучшить защиту прав около 400 тысяч граждан нашей страны.