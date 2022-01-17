Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, где была утверждена повестка очередного заседания Палаты, запланированного на 20 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть вопрос избрания нового сенатора Бейбита Исабаева в состав постоянного комитета Сената.

Также будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов».

Это соглашение предусматривает устранение технических барьеров в торгово-экономическом, научно-техническом и иных сферах сотрудничества, а также обеспечение потребности государства в стандартных образцах веществ и материалов.

Кроме того, в ходе заседания члены Бюро передали в работу профильным Комитетам два новых законопроекта – «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины», поступившие из Мажилиса.