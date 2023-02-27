Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания палаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева прошло заседание бюро палаты, в ходе которого была утверждена повестка дня очередного заседания Сената, запланированного на 2 марта 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении председатель Сената подвел итоги прошедшего заседания диалоговой площадки «Ұлттық мүдде», в ходе которого депутатами, представителями интеллигенции и экспертного сообщества были высказаны предложения по продвижению национальных ценностей Справедливого Казахстана. Маулен Ашимбаев отметил важную роль таких площадок, которые помогают обсуждать актуальные общественные запросы и совместными усилиями находить по ним решения.

В ходе предстоящего заседания Палаты сенаторы во втором чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Также будет рассмотрен проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Нормами документа регулируются вопросы уплаты НДС товарам Союза, импортированным в СЭЗ России.

Совершенствовать эффективность процесса применения навигационных пломб с началом отслеживания каждого этапа перевозки призван следующий законопроект – «О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок». Так, предполагается, что документ позволит установить прозрачность международных перевозок.

Кроме того, сенаторы рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений». Основная цель документа – укрепление мер и взаимодействия по обеспечению фитосанитарной безопасности при ввозе в страну подкарантинной продукции.

Нормы Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» устанавливают адмответственность за нарушение отдельных положений земельного законодательства, а также наделяют органы, осуществляющие госконтроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий. Ожидается, что поправки по торговой деятельности дадут положительный эффект в стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.