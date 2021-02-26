Сенаторы считают уровень транспортной безопасности недостаточным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента РК под председательством заместителя председателя палаты Аскара Шакирова состоялось расширенное заседание комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Ключевым вопросом повестки дня стало обсуждение хода реализации Закона «О национальной безопасности» в части обеспечения транспортной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении вице-спикер напомнил о том, что Главой государства поставлена цель повышения конкурентоспособности Казахстана за счёт прорывных инфраструктурных проектов, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов. В частности, поставлена задача реконструкции и обеспечения до 2025 года дорожным сервисом 24 тысяч километров дорог, то есть все республиканские дороги.

Напомним, ранее сенаторы в своём депутатском запросе в адрес Правительства озвучивали вопросы развития транзитного потенциала страны.

«Одной из значимых проблем отрасли является недостаточность обеспечения транспортной безопасности, низкий уровень удовлетворенности населения государственной политикой в данной сфере. Повышение эффективности работы транспортной отрасли необходимо рассматривать в качестве одной из приоритетных задач государственной политики», - сказал Аскар Шакиров.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями, в котором приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств индустрии и инфраструктурного развития, иностранных дел и обороны, других ведомств и общественных организаций.

Сенаторы были проинформированы о правовых, организационных и технических проблемах в сфере транспортной безопасности, а также принимаемых мерах по решению обозначенных вопросов. В частности, было сообщено о ходе реализации профильного законодательства, инициировании поправок в сертификационные требования эксплуатантов воздушных судов, расширении международного сотрудничества по привлечению инвестиций в сферу транспорта.

Подводя итоги заседания, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед отметил необходимость согласованной деятельности всех государственных органов по повышению уровня транспортной безопасности, являющейся составной частью экономической безопасности страны. Также он выразил уверенность в том, что государственные органы примут во внимание рекомендации сенаторов, озвученные в ходе заседания.

Депутаты Сената заявили о готовности оказать содействие в решении проблем транспортной безопасности посредством законотворчества.