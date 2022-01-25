Сенаторы разработали законопроект по поддержке людей с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялась презентация законопроекта, направленного на улучшение качества жизни лиц с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Инициированный сенаторами законопроект был разработан группой депутатов Парламента.

«Глава государства уделяет большое внимание социальной защите лиц с инвалидностью. В этой связи осуществляется совершенствование национального законодательства в этой сфере», - сказал Маулен Ашимбаев, открывая встречу.

Спикер Сената подчеркнул, что такая законодательная поддержка граждан, имеющих инвалидность, важна в связи с тем, что с каждым годом количество людей с особыми потребностями в нашей стране, к сожалению – значительно увеличивается. В этой связи депутаты предлагают конкретные меры, направленные на усиление профилактики заболеваний и повышение доступности и качества медицинских услуг и образования.

«В настоящее время в стране проживает около семисот тысяч человек с инвалидностью. Ежегодно свыше 50 тысяч граждан получают инвалидность впервые. Это значительный показатель. Особенно нас беспокоит инвалидность среди детей. Всё это говорит о необходимости развития профилактической составляющей отечественной системы здравоохранения. Важным является и дальнейшее усиление мер по повышению доступности и качества медицинских услуг и образования для людей с особыми потребностями», - сказал Маулен Ашимбаев.

Отметим, что для разработки законопроекта при Сенате в прошлом году была создана специальная рабочая группа, в которую вошли 55 человек. В ее работе активное участие приняли сами лица с инвалидностью, депутаты Парламента, представители государственных органов, неправительственных и международных организаций. Группой было подготовлено более 500 предложений по повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями, а также конкретные предложения по законопроекту.

«Этот законопроект нацелен на оказание системной поддержки для лиц с инвалиностью. Проект предусматривает конкретные нормы, касающихся их социальной защиты. Речь идёт о совершенствовании национального законодательства в сферах здравоохранения, оказания специальных социальных услуг, образования и повышения качества жизни людей с инвалидностью», - отметил Маулен Ашимбаев.

По словам руководителя рабочей группы – сенатора Акмарал Альназаровой, законопроект направлен на решение конкретных проблем, с которыми люди с органиченными возможностями сталкиваются ежедневно.

К примеру, ранее при бесплатном санаторно-курортном лечении ребенка с инвалидностью сопровождавший его человек должен был оплачивать свою путевку самостоятельно. Нет денег на поездку у сопровождающего – значит и ребенок оставался без санаторно-курортного лечения. Предложение сенаторов – возмещать 70% стоимости путевки для сопровождающего лица. Это позволит обеспечить доступность мер реабилитации и дополнительно охватить более чем 13 тыс человек ежегодно.

Еще из конкретных предложений рабочей группы: Лица с инвалидностью третьей группы смогут получать нотариальные услуги у частных нотариусов – бесплатно, а участникам судебных заседаний, имеющим инвалидность по слуху и зрению, должны бесплатно предоставлять услуги переводчика, владеющего языком жестов, азбукой Брайля, а также использовать сурдотехнические, тифлотехнические средства. Для ускорения процесса создания безбарьерной среды иницииаторы законопроекта предлагают норму по приоритетному закупу на городские маршруты автобусов, приспособленных для лиц с инвалидностью, а в таксопарках на каждую десятую машину должно приходиться одно инватакси.

В ходе презентации также были обсуждены вопросы занятости людей с ограниченными возможностями, обеспечения их жильём, качественным образованием, запрета рекламы, направленной на употребление вредных продуктов для детского организма, которые могут привести к инвалидности.

В мероприятии также приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, руководители профильных Министерств, государственных органов, НПО, а также лица с инвалидностью.

В завершении встречи председатель Палаты Маулен Ашимбаев поблагодарил членов рабочей группы, которые приняли участие в разработке данного законопроекта и подчеркнул важность проведения работ по дальнейшему совершенствованию законодательства и повышению качества жизни людей с инвалидностью и предоставлению для них максимальных возможностей по реализации своего потенциала.