Сенаторы разъяснили новые законы трудовым коллективам ряда регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжаются рабочие поездки депутатов Сената в регионы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В рамках встреч с жителями и трудовыми коллективами депутаты проинформировали о приоритетах и ходе реализации социальных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева, Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева, рассказали об итогах законотворческой работы Парламента за 2019 год, подчеркивая, что особое внимание уделено социальным вопросам, направленным на повышение уровня благосостояния людей, в том числе государственной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям.

Депутат Сената Сергей Ершов посетил города Жезказган и Сатпаев Карагандинской области, где провел встречи с депутатами городского и областного маслихатов. Он посетил больничный городок Жезказгана, где ознакомился с ходом строительства школы на 900 мест, в поселке Кенгир посетил предприятие по производству электрической энергии из возобновляемых источников энергии ТОО «Кaz green energy». В свою очередь участники встреч подняли проблемные вопросы области, в частности в городе существует большая проблема с питьевой водой, в связи с чем, необходимо предусмотреть строительство нового водопровода. У крестьянских хозяйств области возникают проблемы с получением субсидий.

В Улытауском районе С. Ершов провел прием пенсионеров. На встрече с депутатами районного маслихата сенатор затронул тему необходимости развития туризма в регионе, реализации специального проекта «Ауыл – Ел бесігі», охраны и использования объектов историко-культурного наследия, ознакомился с ходом строительства туристического визит-центра в Улытау, который станет драйвером развития туризма в районе.

Сенатор Нурлан Клышбаев провел встречи в городе КапшагайАлматинской области. Он посетил солнечную электростанцию мощностью 100 Мвт ТОО «Eneverse Kunkuat», ознакомился с работой ТОО «Кумсуат Фарм» по производству изделий медицинского назначения, с ходом строительно-монтажных работ жилого комплекса «Balsu-Lux» ТОО «Термомакс» в рамках реализации программы «7-20-25».

Депутат Динар Нукетаева находится с рабочей поездкой в городе Алматы. Сенатор встретилась с коллективом АО «Международный Аэропорт Алматы». Участники встречи обсудили вопросы развития страны и города Алматы, а также проблемы и перспективы отечественной гражданской авиации.

Кроме того сенаторы Нурторе Жусип и Динар Нукетаева встретились с преподавательским составом школы-гимназии № 153 имени А. Розыбакиева в Алматы. Д.Нукетаева рассказала о положениях и требованиях нового закона «О статусе педагога», который регулирует работу более полумиллиона преподавателей. Н.Жусип отметил, что с принятием закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» введена система обязательного социального страхования как дополнительного вида социальной защиты населения, система мер, принимаемых государством для обеспечения граждан, работающих в условиях наступления социальных рисков. Подробно разъяснены статьи о выплате социальных пособий работающим гражданам, по трудоустройству, потере кормильца, беременности и родам и уходу за ребенком до 1 года.

Сенаторы Нариман Турегалиев и Ерболат Мукаев посетили Жангалинской район Западно-Казахстанской области. Они ознакомились с работой 8 сельских округов. Парламентарии отметили, что районные поликлиники этих округов готовы к реализации обязательного медицинского социального страхования. Парламентарии провели ряд встреч по вопросам нарушения законодательства в сфере ветеринарии с участием руководителей района и специалистов сельского хозяйства. Также ознакомились с ходом строительства физкультурно-оздоровительного центра, с деятельностью центральной библиотеки и современного молодежного коворкинг-центра «Самғау».

Депутаты Мурат Бактиярулы и Бекмырза Еламанов посетили Кызылординскую область. Они встретились с жителями поселка Жалагаш и села Бухарбай батыр Жалагашского района. В ходе встречи Председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Мурат Бактиярулы остановился на некоторых законопроектах. Депутат рассказал, что все заседания палаты транслируются в прямом эфире. Таким образом, за обсуждением законопроектов могут наблюдать все казахстанцы. Депутаты рассказали о внесенных изменениях в некоторые законодательные акты, в связи с участившимися в стране дорожно-транспортными происшествиями. В частности, рассмотрены изменения в части лишения права управления транспортным средством на срок до 10 лет за вождение в нетрезвом состоянии.

Также депутаты провели встречу с фермерами, учителями, медицинскими работниками, депутатами районного и областного маслихата поселка Сырдария Сырдарьинского района. Во время мероприятия сельчане обратились с вопросами касательно обязательного социального медицинского страхования, пенсии и заработной платы. По итогам встречи депутаты отметили, что каждый вопрос будет находиться на контроле, а некоторые вопросы будут рассмотрены на заседаниях Сената.

Сенаторы Муратбай Жолдасбаев, Кайрат Кожамжаров и Абдалы Нуралиев в Жамбылской области встретились с руководством и членами областной профсоюзной организации. На встрече обсуждались вопросы коллективных договоров, безопасности работников, охраны труда, поддержки малого и среднего бизнеса, заработной платы. Депутаты также ознакомились с деятельностью ТОО «Talas Investment Company». Предприятие обеспечивает работой 570 человек, основная часть которых являются местными жителями. Также встречи проведены с коллективами Таласской центральной районной больницы и ТОО «Казфосфат».







