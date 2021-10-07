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    12:45, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы ратифицировали Соглашения о деятельности вооруженных сил стран СНГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты. На нем сенаторы ратифицировали Соглашения касательно деятельности вооруженных сил стран-участниц СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В частности, был рассмотрен и принят Закон « О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств «.

    Взаимодействие государств в области гуманитарного разминирования является важным аспектом военного сотрудничества. Документ определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного подразделения, которое будет заниматься технической разведкой минных полей и их разминированием. Важно отметить, что соглашение подписано с оговоркой, согласно которой наша страна будет рассматривать вопрос о направлении национального инженерного подразделения на территорию третьего государства, не являющегося участником СНГ, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

    Также на заседании сенаторы приняли Закон « О ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств «.

    Объединение усилий в обеспечении гарантированного и эффективного функционирования систем связи является важнейшей составляющей технической основы управления в вооруженных силах государств-участников СНГ, считают сенаторы.

    « Оба закона, принятые сегодня, направлены на регулирование отдельных вопросов сотрудничества в сфере безопасности между странами-членами Содружества Независимых Государств. Эти Соглашения войдут в число договоров, обеспечивающих мир и безопасность, принятых в рамках СНГ «, - прокомментировал принятие данных документов Маулен Ашимбаев.


    Теги:
    Сенат Официально Вооруженные силы СНГ
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