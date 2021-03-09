Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам модернизации судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания палаты, которое пройдёт 11 марта текущего года. Так, депутаты рассмотрят ратификацию Найробийской международной Конвенции об удалении затонувших судов. Документ определяет единые правила и процедуры по эффективной ликвидации последствий морских аварий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Включён в повестку заседания и законопроект об ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.

Также на заседании сенаторы рассмотрят и законопроекты, ранее инициированные парламентариями. Речь идёт об изменениях и дополнениях в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Кодекс об административных правонарушениях и иные законодательные акты по вопросам модернизации судебной системы. Результатом этой работы должно стать обеспечение полноценного функционирования системы административной юстиции и повышение гарантий и прав граждан в судебных процессах с участием государственных органов, в связи с введением в действие с 1 июля Административного процедурно-процессуального кодекса.

Также члены Бюро распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.