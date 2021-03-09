Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам модернизации судебной системы
Включён в повестку заседания и законопроект об ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.
Также на заседании сенаторы рассмотрят и законопроекты, ранее инициированные парламентариями. Речь идёт об изменениях и дополнениях в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Кодекс об административных правонарушениях и иные законодательные акты по вопросам модернизации судебной системы. Результатом этой работы должно стать обеспечение полноценного функционирования системы административной юстиции и повышение гарантий и прав граждан в судебных процессах с участием государственных органов, в связи с введением в действие с 1 июля Административного процедурно-процессуального кодекса.
Также члены Бюро распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.