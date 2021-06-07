Сенаторы рассмотрят законопроекты по вопросам инклюзивного образования и соцпредпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты обсудили повестку заседания Сената, запланированного на 10 июня 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В повестку предстоящего заседания включён проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», инициированного депутатами Парламента.

При принятии этого Закона, организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны будут адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников.

Документ также позволит усилить межведомственное взаимодействие в сфере раннего выявления и оказания ранней специальной психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями.

Также на следующем заседании палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования», инициированный депутатами Парламента.

Документ направлен на содействие в обеспечении занятости социально уязвимых слоев населения, поддержку участия субъектов предпринимательства в решении социальных проблем и продвижение на рынке товаров, работ и услуг социальных предпринимателей.

Кроме того, Сенату предстоит рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и пакет ратификационных законопроектов, связанных с деятельностью комплекса «Байконур».