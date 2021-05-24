Сенаторы рассмотрят законопроекты о закупках квазигосударственного сектора

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Рассмотрели члены Бюро представление Президента Республики Казахстан «Об освобождении от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан», а также включение этого вопроса в повестку предстоящего заседания Сената.

На заседании Палаты, которое состоится 27 мая, сенаторы рассмотрят проекты законов «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Документы поспособствуют созданию законодательной основы регулирования закупок товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности национальных управляющих холдингов и др.

Наряду с этим, законопроектом регламентируется контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора и вводятся нормы по обжалованию действий.

Включён в повестку предстоящего заседания и законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

Кроме того, депутаты определили головным Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти», поступившему из Мажилиса.