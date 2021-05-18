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    19:52, 17 Май 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрят законопроекты о выборах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку заседания Сената, которое состоится 20 мая 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Включён в повестку предстоящего заседания проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

    Законопроект разработан в целях исполнения поручения Главы государства и направлен на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. Кроме того, законопроектом снижается порог прохождения политических партий при выборах. Теперь для получения мест в депутатском корпусе партиям достаточно собрать 5% голосов избирателей. Также будет введена графа «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.

    Также на следующем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

    Основными задачами законопроекта являются укрепление системы местного самоуправления, повышение активности местного населения при реализации своих конституционных прав, повышение роли и ответственности политических партий.

    Сенаторы также рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».

    В ходе заседания Бюро была заслушана информация об исполнении поручений по законодательному обеспечению экономических и политических инициатив Главы государства.

    Председатели постоянных Комитетов Сената рассказали об итогах выезда депутатов в регионы, а также между Комитетами были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.


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