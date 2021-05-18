Сенаторы рассмотрят законопроекты о выборах
Включён в повестку предстоящего заседания проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
Законопроект разработан в целях исполнения поручения Главы государства и направлен на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. Кроме того, законопроектом снижается порог прохождения политических партий при выборах. Теперь для получения мест в депутатском корпусе партиям достаточно собрать 5% голосов избирателей. Также будет введена графа «против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.
Также на следующем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».
Основными задачами законопроекта являются укрепление системы местного самоуправления, повышение активности местного населения при реализации своих конституционных прав, повышение роли и ответственности политических партий.
Сенаторы также рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».
В ходе заседания Бюро была заслушана информация об исполнении поручений по законодательному обеспечению экономических и политических инициатив Главы государства.
Председатели постоянных Комитетов Сената рассказали об итогах выезда депутатов в регионы, а также между Комитетами были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.