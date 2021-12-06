Сенаторы рассмотрят законопроекты о дальнейшем реформировании судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРПМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, которые будут рассмотрены на заседании Сената, запланированного на 9 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В повестку очередного заседания Сената включены проект Конституционного закона « О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан « и законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы « в первом чтении.

Законодательные изменения касаются вопросов внедрения IT-сервисов в судопроизводство, включение дополнительных требований по проведению конкурсного отбора судейских кадров, а также введения новой модели финансирования судебной системы.

Сенаторы также в первом чтении рассмотрят законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров «.

По данному законопроекту определены основные функции организации медиаторов и компетенция уполномоченного органа. Уточнены права и обязанности медиатора. Предусмотрены поправки, направленные на развитие онлайн-медиации.