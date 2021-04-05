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Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам туристской деятельности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Апреля 2021, 14:50
Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам туристской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 8 апреля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Сената.

На предстоящем заседании палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции».

Соглашение позволит упростить обмен сведениями по урегулированию миграционных процессов между двумя странами. Таким образом, стороны смогут обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, а также сведениями о гражданах двух государств, находящихся на их территориях.

Также депутаты Сената обсудят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности».

Законопроект предусматривает определение в стране ТОП-10 приоритетных туристских территорий. И если инвесторы решат строить на них туробъекты, то в этом случае таким предпринимателям будут предоставляться льготы.

В ходе заседания Бюро между постоянными комитетами Сената также были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.


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