Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам нотариата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. Депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 28 января 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Так, сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата», инициированный депутатами Парламента. Документ направлен на дальнейшую цифровизацию нотариальной деятельности и укрепление защиты персональных данных граждан. В этой связи повышаются требования к соблюдению нотариальной тайны.

Депутаты также вынесли на рассмотрение законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Документ наделяет Евразийскую экономическую комиссию дополнительными полномочиями в сферах энергетики, технического регулирования, макроэкономики, конкуренции и ветеринарии.

Вместе с тем сенаторы обсудят проекты законов «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года», «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года», «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)».

Кроме того, сенаторы распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.