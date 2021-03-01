Сенаторы рассмотрят законопроект по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 4 марта 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Сената Парламента РК.

Открывая работу Бюро, Председатель Сената отметил важность законодательных инициатив Президента страны, которые он озвучил на заседании Национального совета общественного доверия.

«На прошедшем заседании Национального совета общественного доверия Глава государства остановился на ряде актуальных вопросов, волнующих общество. В частности, по земельному вопросу - поставлена точка. По всем рассмотренным вопросам были даны соответствующие поручения. Поэтому своевременное и качественное законодательное обеспечение принятых решений - главная задача, которую нам необходимо решить совместно с Мажилисом и Правительством», - сказал Маулен Ашимбаев.

На предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят представление Президента страны об освобождении от должностей судей Верховного Суда.

Депутаты Сената также в первом чтении обсудят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».

В законопроекте предусматривается расширение процессуальных полномочий адвокатов. Они будут вправе истребовать сведения, документы, а также предметы, необходимые для оказания квалифицированной юридической помощи и защиты. Также осужденные лица могут получать гарантированную государством юридическую помощь в виде консультаций, справок, составления документов правового характера.

Вместе с тем сенаторы рассмотрят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел».

Документ позволит повысить эффективность действующей системы обеспечения промышленной безопасности. Обязательной станет аттестация профессиональных аварийно-спасательных служб, а также усилится производственный контроль за состоянием опасных производственных объектов.

Также будет применяться новая система обеспечения жильем отдельных категорий сотрудников полиции. Если раньше государство лишь компенсировало их траты на аренду жилья, то теперь будет осуществлять выплаты с правом приобретения жилья в рамках существующих ипотечных программ.

В повестку заседания также включён законопроект «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза».

Это Соглашение позволит развивать общий рынок племенного животноводства между странами ЕАЭС и устранить барьеры во взаимной торговле. Всё это позволит обеспечить конкурентоспособность отечественной племенной продукции.

Кроме того, сенаторы во втором чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки».

В ходе заседания Бюро сенаторы распределили между постоянными Комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.