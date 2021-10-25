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    14:04, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 28 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В повестку очередного заседания Палаты включён законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления».

    Проект Закона разработан для дальнейшего совершенствования системы госуправления и направлен на повышение самостоятельности и ответственности госорганов. Ряд функций Правительства предлагается передать в центральные госорганы, а функции центральных – местным исполнительным органам.

    Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» на заседании Бюро были переданы в работу Комитету по финансам и бюджету.

    «На прошлой неделе головной Комитет провёл презентацию этих законопроектов. Тогда депутаты озвучили по ним ряд вопросов. Всем Комитетам необходимо рассмотреть законопроекты по бюджету и оперативно дать соответствующие заключения. Это важно для своевременного исполнения поручений Президента страны, данных в Послании и направленных на решение актуальных социально-экономических вопросов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

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