Сенаторы рассмотрят законопроект по совершенствованию системы госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 28 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В повестку очередного заседания Палаты включён законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления».

Проект Закона разработан для дальнейшего совершенствования системы госуправления и направлен на повышение самостоятельности и ответственности госорганов. Ряд функций Правительства предлагается передать в центральные госорганы, а функции центральных – местным исполнительным органам.

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» на заседании Бюро были переданы в работу Комитету по финансам и бюджету.

«На прошлой неделе головной Комитет провёл презентацию этих законопроектов. Тогда депутаты озвучили по ним ряд вопросов. Всем Комитетам необходимо рассмотреть законопроекты по бюджету и оперативно дать соответствующие заключения. Это важно для своевременного исполнения поручений Президента страны, данных в Послании и направленных на решение актуальных социально-экономических вопросов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.