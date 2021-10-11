Сенаторы рассмотрят законопроект по сохранению биоразнообразия Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 14 октября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В повестку очередного заседания Сената включён законопроект «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

Ратификация данного Протокола позволит обеспечить устойчивое использование биологических ресурсов, содействовать многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер защиты морской среды Каспийского моря и совершенствовать национальное законодательство в данном направлении.

Кроме того, поступивший ранее из Мажилиса проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности» на заседании Бюро был передан в работу Комитету по социально-культурному развитию и науке.