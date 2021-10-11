Сенаторы рассмотрят законопроект по сохранению биоразнообразия Каспийского моря
В повестку очередного заседания Сената включён законопроект «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».
Ратификация данного Протокола позволит обеспечить устойчивое использование биологических ресурсов, содействовать многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер защиты морской среды Каспийского моря и совершенствовать национальное законодательство в данном направлении.
Кроме того, поступивший ранее из Мажилиса проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности» на заседании Бюро был передан в работу Комитету по социально-культурному развитию и науке.