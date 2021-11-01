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    14:00, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрят законопроект по борьбе с отмыванием доходов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, предложенные к рассмотрению на заседании Сената, запланированного на 4 ноября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В повестку очередного заседания Сената включён законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Законопроект разработан для совершенствования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также системы обеспечения национальной безопасности. Документом устанавливается контроль по операциям, осуществляемым публичными должностными лицами. То есть теми гражданами, которые занимают ответственную государственную должность и выполняют управленческие функции в госорганизации или квазигоссекторе.

    Также члены Бюро обсудили ход подготовки к предстоящим парламентским слушаниям на тему «Актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства», проведение которых запланировано на 3 декабря текущего года.

    «На предстоящих парламентских слушаниях будут обсуждаться актуальные вопросы развития сельского хозяйства, поднятые в Послании Главы государства. Недавно Президентом страны был утверждён перечень национальных проектов, один из которых направлен на развитие агропромышленного комплекса. Вопрос эффективной реализации этого Национального проекта будет рассматриваться в ходе слушаний. Важно провести мероприятие на высоком организационном и содержательном уровнях», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.


    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Официально Парламент
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