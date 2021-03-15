Сенаторы рассмотрят законопроект по борьбе с хищениями автотранспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 18 марта 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На предстоящем заседании палаты сенаторы рассмотрят законопроект « О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года «.

Ратификация этого документа позволит нашей стране оперативно получать сведения об автотранспорте из информационных баз данных стран СНГ. Также обмен сведениями будет осуществляться через единую информационную базу, где будет размещаться информация об автотранспорте, который был снят с учета, пересекает госграницы, получил повреждения и т.д. Таким образом, будут усилены совместные действия стран-участниц СНГ по борьбе с хищением автотранспорта и обеспечению их возврата.

Также депутаты Сената обсудят законопроект « О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза «.

В повестку заседания также включены два договора – законопроекты « О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц « и « О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза «.

Кроме того, сенаторы обсудили вопросы подготовки к Парламентским слушаниям на тему « Популяризация национальных ценностей в эпоху глобализации – основа духовной модернизации «.

В ходе заседания Бюро между постоянными комитетами Сената также были распределены ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.