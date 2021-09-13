Сенаторы рассмотрят законопроект об усилении социальной защиты граждан
В четверг сенаторы рассмотрят законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан «. Законопроект разработан в целях обеспечения защиты прав и улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в нашей стране, повышения размеров госсоцпособий, совершенствования вопросов пенсионного обеспечения, занятости населения, социального страхования.
Так, законопроектом предусматривается введение пособий лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, в размере 1,40 прожиточного минимума, а также планируется увеличение размера пособий для всех групп детей с особыми потребностями. Кроме того, в законопроекте прописаны нормы, упрощающие процедуры регистрации безработных на бирже труда, получения статуса безработного и соответствующего пособия.
В ходе заседания Бюро также было предложено включить в повестку заседания Палаты вопрос о принесении присяги депутатом Сената Серикбаем Трумовым и его избрании в состав постоянного комитета Сената.
Кроме того, поступивший ранее из Мажилиса проект Закона « О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря « на заседании Бюро был передан в работу Комитету Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.