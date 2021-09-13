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    11:54, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрят законопроект об усилении социальной защиты граждан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания верхней Палаты Парламента, запланированного на 16 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В четверг сенаторы рассмотрят законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан «. Законопроект разработан в целях обеспечения защиты прав и улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в нашей стране, повышения размеров госсоцпособий, совершенствования вопросов пенсионного обеспечения, занятости населения, социального страхования.

    Так, законопроектом предусматривается введение пособий лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, в размере 1,40 прожиточного минимума, а также планируется увеличение размера пособий для всех групп детей с особыми потребностями. Кроме того, в законопроекте прописаны нормы, упрощающие процедуры регистрации безработных на бирже труда, получения статуса безработного и соответствующего пособия.

    В ходе заседания Бюро также было предложено включить в повестку заседания Палаты вопрос о принесении присяги депутатом Сената Серикбаем Трумовым и его избрании в состав постоянного комитета Сената.

    Кроме того, поступивший ранее из Мажилиса проект Закона « О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря « на заседании Бюро был передан в работу Комитету Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент
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