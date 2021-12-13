Сенаторы рассмотрят законопроект об Уполномоченном по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседаний Сената, которые пройдут 20 и 23 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В повестку заседания Сената на 20 декабря было решено включить рассмотрение следующих законопроектов.

Инициированный депутатами законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Он позволяет закрепить правовой статус Уполномоченного по правам человека и организационные основы его деятельности в самостоятельном законодательном акте. Также будут учреждены его региональные представители, регламентировано взаимодействие Омбудсмена с госорганами, общественными и международными организациями.

Кроме того, сенаторы рассмотрят три сопутствующих к документу законопроекта: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

Кроме того, в повестку заседания Сената, которое пройдет 20 декабря, включены законопроекты «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики».

Они нацелены на установку ряда важных мер государственного стимулирования промышленности, включая финансирование промышленно-инновационных проектов, развитие и продвижение экспорта отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности и в целом стимулирование повышения производительности труда.

Также будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».

В повестку заседания Сената от 23 декабря были включены еще восемь законопроектов.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства», направленный на усиление прав ипотечных заемщиков, повышение прозрачности и объективности оценки и реализации имущества.

Также сенаторы рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции». Его ключевыми направлениями являются сокращение государственного участия в предпринимательстве, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к мерам государственной поддержки и закупкам госорганов.

Кроме того, в повестку заседания Сената включены законопроекты «Об ответственном обращении с животными» и два сопутствующих ему проекта Законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными». Они предусматривают установку общих и специальных требований при обращении с животными и защиту их от жестокого обращения, страдания и гибели.

Рассмотрят сенаторы и законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан».

Кроме того, на заседании Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты для проведения дальнейшей работы.