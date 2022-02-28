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Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих

28 Февраля 2022 14:03
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Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось Бюро, на котором была утверждена повестка дня заседания Палаты, запланированного на 3 марта 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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На очередном заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих».

Целью законопроекта является повышение социально-правового статуса сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, установление им и членам их семей равных возможностей реализации своих прав на жилище. Законопроект также позволит исключить противоречия и пробелы в законодательстве по вопросам прохождения воинской службы.

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#Сенат   #Жилье   #Вооруженные силы  
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