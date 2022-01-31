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Сенаторы рассмотрят законопроект о международных договорах

31 Января 2022 13:23
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Сенаторы рассмотрят законопроект о международных договорах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, где была утверждена повестка дня заседания Палаты, запланированного на 3 февраля 2022 года, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-служуб Сената Парламента РК.

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Члены Бюро предложили включить в повестку вопрос принесения присяги депутатом Сената Бейбитом Исабаевым.

На очередном заседании Сената депутаты также рассмотрят законопроект « О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан «. Целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в области регулирования международных договоров.

Кроме того, члены Бюро передали в работу Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству законопроект « О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за её разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года .


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#Сенат   #Медстрахование  
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