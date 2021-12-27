Сенаторы рассмотрят Соглашение по строительству завода по выпуску минеральных удобрений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, которое пройдёт 30 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На предстоящем заседании сенаторы планируют рассмотреть вопрос «Об избрании на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан».

Также в повестку будет включён законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений».

В рамках Соглашения запланировано строительство завода по производству минеральных удобрений, которое ежегодно будет выпускать более одного миллиона тонн индустриальных продуктов. Предприятие создаст не менее 1200 рабочих мест. Наряду с этим, законопроектом регламентируются вопросы найма и привлечения иностранных работников, визовая поддержка для иностранных работников, сотрудничество по развитию района реализации проекта, а также нормы по урегулированию споров между сторонами.

Кроме того, в ходе заседания Бюро законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», поступивший из Мажилиса, был передан Комитету Сената по международным отношениям, обороне и безопасности для дальнейшей работы.