Сенаторы рассмотрели законопроект по совершенствованию нормотворчества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло расширенное заседание Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. На нём депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

Проект закона направлен на обеспечение стабильности и качества законов, а также на широкое вовлечение общественности в законотворческий процесс.

«Законопроектом внесены поправки в Предпринимательский кодекс и 8 законов. Для повышения оперативности, эффективности и прозрачности проведения научных экспертиз внедряется информационная система «Е-заңнама», которая предназначена для проведения мониторинга законодательства и автоматизации отдельных процессов нормотворчества.

Усилена начальная стадия нормотворческой деятельности, предусматривающая проведение консультаций с субъектами регулирования, учеными, специалистами по конкретным срокам, а также опубликование проектов законов на портале «Открытые НПА» для его обсуждения с населением», - сказал председатель комитета Владимир Волков.

По словам Владимира Волкова, в документе на законодательном уровне предлагается установить практику «переходного периода» в отношении норм, накладывающих дополнительные обязанности на граждан и бизнес. При этом срок «переходного периода» будет составлять не менее 60 дней. Также предлагается усилить механизм информирования и разъяснений.