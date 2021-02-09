РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрели законопроект по совершенствованию нормотворчества

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло расширенное заседание Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. На нём депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

    Проект закона направлен на обеспечение стабильности и качества законов, а также на широкое вовлечение общественности в законотворческий процесс.

    «Законопроектом внесены поправки в Предпринимательский кодекс и 8 законов. Для повышения оперативности, эффективности и прозрачности проведения научных экспертиз внедряется информационная система «Е-заңнама», которая предназначена для проведения мониторинга законодательства и автоматизации отдельных процессов нормотворчества.

    Усилена начальная стадия нормотворческой деятельности, предусматривающая проведение консультаций с субъектами регулирования, учеными, специалистами по конкретным срокам, а также опубликование проектов законов на портале «Открытые НПА» для его обсуждения с населением», - сказал председатель комитета Владимир Волков.

    По словам Владимира Волкова, в документе на законодательном уровне предлагается установить практику «переходного периода» в отношении норм, накладывающих дополнительные обязанности на граждан и бизнес. При этом срок «переходного периода» будет составлять не менее 60 дней. Также предлагается усилить механизм информирования и разъяснений.


    Теги:
    Сенат Закон и право Официально Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:30
    Игре тогызкумалак обучают школьников в Кыргызстане
    Сегодня, 13:29
    АЗС загорелась в Петропавловске
    Сегодня, 13:24
    Женский клуб KazEnergy будет использовать свои навыки в улучшении отраслевой ситуации – Лаззат Рамазанова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!