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    13:30, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрели законопроект о дипломатической службе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло расширенное заседание Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. На нём депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О дипломатической службе Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование деятельности органов дипломатической службы, устранение пробелов и коллизий в действующих нормативных правовых актах, закрепление юридического статуса представительства Министерства иностранных дел в г. Алматы, а также повышение социальной защиты персонала и ветеранов дипломатической службы.

    По словам Председателя Комитета Мухтара Кул-Мухаммеда, при обсуждении законопроекта, депутаты Сената предложили внести дополнительные поправки в одобренный Мажилисом законопроект. К примеру, сенаторы считают необходимым исключить возможность использования дипломатической почты для отправки предметов и техники, предназначенной для личного пользования персоналом дипслужбы. Также депутаты уточнили ряд норм, обеспечивающих восполнение пробелов правового регулирования.

    Документ передан на рассмотрение Палаты.



    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент Международная деятельность МИД РК
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