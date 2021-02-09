Сенаторы рассмотрели законопроект о дипломатической службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло расширенное заседание Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. На нём депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О дипломатической службе Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование деятельности органов дипломатической службы, устранение пробелов и коллизий в действующих нормативных правовых актах, закрепление юридического статуса представительства Министерства иностранных дел в г. Алматы, а также повышение социальной защиты персонала и ветеранов дипломатической службы.

По словам Председателя Комитета Мухтара Кул-Мухаммеда, при обсуждении законопроекта, депутаты Сената предложили внести дополнительные поправки в одобренный Мажилисом законопроект. К примеру, сенаторы считают необходимым исключить возможность использования дипломатической почты для отправки предметов и техники, предназначенной для личного пользования персоналом дипслужбы. Также депутаты уточнили ряд норм, обеспечивающих восполнение пробелов правового регулирования.

Документ передан на рассмотрение Палаты.



