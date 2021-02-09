Сенаторы рассмотрели законопроект о дипломатической службе
Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование деятельности органов дипломатической службы, устранение пробелов и коллизий в действующих нормативных правовых актах, закрепление юридического статуса представительства Министерства иностранных дел в г. Алматы, а также повышение социальной защиты персонала и ветеранов дипломатической службы.
По словам Председателя Комитета Мухтара Кул-Мухаммеда, при обсуждении законопроекта, депутаты Сената предложили внести дополнительные поправки в одобренный Мажилисом законопроект. К примеру, сенаторы считают необходимым исключить возможность использования дипломатической почты для отправки предметов и техники, предназначенной для личного пользования персоналом дипслужбы. Также депутаты уточнили ряд норм, обеспечивающих восполнение пробелов правового регулирования.
Документ передан на рассмотрение Палаты.