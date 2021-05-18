РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:05, 17 Май 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрели проект Конституционного закона о выборах

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Под председательством Владимира Волкова состоялось расширенное заседание Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. На нём сенаторы рассмотрели проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Законопроект разрабатывается в целях исполнения поручения Главы государства и направлен на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов.

    Кроме того, для развития политической конкуренции законопроектом предлагается снизить порог прохождения партий при выборах. 5% голосов избирателей будет достаточно для получения мест в депутатском корпусе. Также будет введена графа «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.

    В ходе заседания сенаторы также рассмотрели законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов «.

    Основными задачами законопроекта являются укрепление системы местного самоуправления, повышение активности местного населения при реализации своих конституционных прав, повышение роли и ответственности политических партий. В частности, законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в порядок избрания на должность и прекращения полномочий сельского акима, а также по выдвижению кандидатов в сельские акимы политическими партиями и др.

    Законопроекты направлены на рассмотрение Палаты.


    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент Главная Выборы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!