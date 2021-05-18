Сенаторы рассмотрели проект Конституционного закона о выборах

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Под председательством Владимира Волкова состоялось расширенное заседание Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. На нём сенаторы рассмотрели проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроект разрабатывается в целях исполнения поручения Главы государства и направлен на внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов.

Кроме того, для развития политической конкуренции законопроектом предлагается снизить порог прохождения партий при выборах. 5% голосов избирателей будет достаточно для получения мест в депутатском корпусе. Также будет введена графа «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней.

В ходе заседания сенаторы также рассмотрели законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов «.

Основными задачами законопроекта являются укрепление системы местного самоуправления, повышение активности местного населения при реализации своих конституционных прав, повышение роли и ответственности политических партий. В частности, законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в порядок избрания на должность и прекращения полномочий сельского акима, а также по выдвижению кандидатов в сельские акимы политическими партиями и др.

Законопроекты направлены на рассмотрение Палаты.