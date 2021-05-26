Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судьи Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Владимира Волкова состоялось расширенное заседание Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе заседания депутаты рассмотрели кандидатуру, представленную Президентом страны к освобождению от должности судьи Верховного Суда, в связи с уходом в отставку.

Также сенаторы рассмотрели законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции».

Данное Соглашение направлено на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества между государствами в области миграции и осуществление совместных мер по противодействию незаконной миграции.

После принятия законопроекта в случае необходимости и по взаимной договоренности стороны смогут обмениваться информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, о действующих на территориях двух стран юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции, о практике и мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.