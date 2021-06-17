Сенаторы рассмотрели отчеты об исполнении бюджета в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, где сенаторы рассмотрели отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении Республиканского бюджета за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе отчёта Спикер Сената подчеркнул, что прошлый год оказался чрезвычайно сложным и в период пандемии Парламент активно работал с Правительством для преодоления последствий коронакризиса. Для законодательного обеспечения проводимой работы, депутатами оперативно принимались важные законы.

«В настоящее время ситуация постепенно стабилизируется. За пять месяцев этого года отмечается рост экономики на 1,6%. Таким образом, всем нам, членам Правительства и депутатам Парламента, вместе нужно работать над задачами следующего этапа, поставленными Главой государства. Это задачи восстановления темпов экономического роста и повышения уровня жизни наших граждан», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания были обозначены наиболее проблемные моменты, касающиеся исполнения республиканского бюджета. В их числе – неосвоение либо некачественное освоение средств, недостаточный уровень прозрачности при реализации ряда программ. Спикер Сената также отметил ряд недочетов в работе госорганов, которые привели к тому, что не все деньги, выделенные государством на поддержку граждан – дошли до получателей.

Маулен Ашимбаев в очередной раз напомнил членам Правительства о важности обеспечения сбалансированности доходов и расходов бюджета. Так как, за 5 лет объем расходов республиканского бюджета вырос почти в 2 раза. В то же время лишь 44% расходов покрывается «чистыми доходами», остальные 36% - это трансферты из Национального фонда и 20% - займы.

«Беспокоит рост дефицита бюджета. Эту тенденцию необходимо изменить. Мы об этом говорили в мае, когда рассматривали поправки в бюджет. Мы должны жить по средствам, не накапливая излишние долги и не растрачивая фонд будущих поколений», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената предложил оптимизировать и сократить неэффективные расходы для обеспечения сбалансированности бюджета. Он привел данные Счетного комитета, по которому в прошлом году почти 570 млрд. тенге были неэффективно использованы или вовсе не освоены. В сравнении с 2019 годом, этот показатель стал больше на 33%.

«В последние годы значительные средства из республиканского бюджета направляются на финансирование субъектов квазигоссектора. В 2020 году этот показатель составил более 817 млрд. тенге. При этом одновременно фиксируются значительные объемы неэффективно используемых средств. По итогам аудита, который охватил 25 субъектов квазигоссектора, Счетный комитет выявил нарушений почти на 380 млрд. тенге. Просим Правительство принять соответствующие меры к ответственным лицам и обратить внимание на профилактику подобных нарушений в будущем», - сказал Председатель Палаты.

Сократить неэффективные расходы бюджета, по мнению сенаторов должна помочь в том числе и приватизация ряда объектов. Маулен Ашимбаев призвал ускорить её темпы и обеспечить открытость и прозрачность всех процедур.

Ещё одно предложение Спикера Сената – увеличение в бюджете страны доли средств, инвестируемых в рост экономики.

«По оценке Счетного комитета, по итогам 2020 года 61% расходов бюджета приходятся на текущие нужды. Лишь 15% направлены на цели развития. В нашей ситуации, когда «чистые доходы» от экономики не покрывают расходы бюджета, необходимо активно инвестировать в драйверы роста – строительство или реконструкцию промышленных предприятий, в инфраструктуру, коммуникации, кредитование и субсидирование бизнеса», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената отметил готовность депутатского корпуса к оказанию необходимой поддержки инициатив Правительства, направленных на решение обозначенных проблем.

Отметим, что окончательное рассмотрение отчёта об исполнении бюджета за 2020 состоится на совместном заседании Палат Парламента, которое пройдет 21 июня 2021 года.

Кроме того, сегодня депутаты Сената рассмотрели и приняли Закон « О государственной фельдъегерской связи «, а также Закон « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел «. Он направлен на последовательное внедрение механизмов сервисной модели полиции и закрепление полномочий органов противопожарной службы.