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Сенаторы рассматривают договор по противодействию отмыванию денег

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Октября 2022, 12:29
Сенаторы рассматривают договор по противодействию отмыванию денег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании комитета Сената по финансам и бюджету депутаты обсудили законопроекты, касающиеся противодействия легализации и отмыванию доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Первый законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года» нацелен на актуализацию норм договора и его приведение в соответствие с другими профильными договорами в рамках ЕАЭС.

Документ позволит улучшить механизм взаимодействия стран-участниц Евразийского экономического союза в этой сфере.

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Проект Закона «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» направлен на усиление информационного взаимодействия по перемещению людьми денежных средств через границу стран-участниц ЕАЭС.

Законопроект позволит обеспечить обмен сведениями по физическим лицам, перемещающим деньги или денежные инструменты, заявленные в таможенных декларациях. Кроме того, это поможет определить единые требования к участникам договора по предотвращению незаконного вывоза капитала и механизмам работы противодействия, а также усилить работу по предотвращению незаконного вывода капитала в странах ЕАЭС.

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По результатам обсуждения члены комитета решили направить законопроект на рассмотрение на заседании палаты.


Фото:senate.parlam.kz

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