Сенаторы работают над поправками в Налоговый кодекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты обсудили повестку предстоящего заседания палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Очередное заседание Сената состоится 12 ноября 2020 года. Депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года», одобренный Мажилисом. Вынесли на рассмотрение палаты и законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), а также Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Вместе с тем, на Бюро Комитету по социально-культурному развитию и науке передали законопроект «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза», который поступил из Мажилиса.

На заседании Бюро сенаторы также обсудили итоги прошедшего Правительственного часа, посвященного водной безопасности Казахстана. Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что на мероприятии обсуждены актуальные вопросы и внесены конкретные предложения для решения поднятых проблем совместно с Правительством.