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    16:39, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы провели встречу с руководством Верховного Суда и посетили новое здание райсудов столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам совместно с руководством Верховного Суда посетили новое здание районных судов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая встречу, Председатель Верховного Суда Жакип Асанов рассказал сенаторам о предлагаемых нововведениях и их нацеленности на улучшение качества правосудия и судопроизводства в целом.

    Сенаторы по достоинству оценили масштаб и прогрессивность судебных преобразований. Председатель Комитета Сената Владимир Волков подчеркнул, что казахстанская правовая система не стоит на месте и имплементирует передовой зарубежный опыт. Он также отметил, что на сегодняшний день в Парламенте находится четыре законопроекта, которые поспособствуют улучшению работы судебной системы.

    «Законопроекты предусматривают новую модель финансирования судебной системы, отбора судей, расширение доступа в кассацию по уголовным делам и более широкое использование механизмов вне досудебного урегулирования споров, а также ряд других нововведений. Кроме того, по двум из этих законопроектов инициаторами являются депутаты Парламента, в том числе сенаторы Канатбек Сафинов и Ляззат Сулеймен», - отметил в ходе выступления Владимир Волков.

    О первых итогах работы нового административного суда и проблемах судопроизводства сенаторам рассказал Председатель коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин. В свою очередь, судья Верховного суда Аслан Тукиев презентовал депутатам видение по дальнейшей модернизации судебной системы и совершенствованию судопроизводства.

    Подводя итоги встречи, депутаты подчеркнули, что для повышения уровня доверия к судебной системе необходимо обеспечивать верховенство Закона.

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