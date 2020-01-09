Сенаторы провели встречи в Нур-Султане и Костанайской области

НУР-СУЛТАН - КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената продолжают работу по разъяснению принятых Парламентом законов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Сенатор Едил Мамытбеков провел встречу с членами Ассамблеи народа Казахстана в Доме дружбы г. Нур-Султан. Депутат проинформировал присутствующих о законодательной работе Парламента, подробно рассказал о принятых законах. Депутат также разъяснил приоритеты и ход исполнения Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы.

В ходе встречи подняты проблемы, в частности исполнения закона «О государственных закупках» в общественных объединениях.





Е. Мамытбеков в ходе объезда столицы вместе с депутатами городского маслихата посетили столичный ясли-сад № 95, Центр детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Специальную школу-интернат №1.

Школа-интернат рассчитана на обучение 325 детей, фактически обучается 527 человек. В целом только в столице проживают более 9 тыс. особенных детей, страдающих аутизмом, ДЦП, нарушениями слуха, зрения, и т.д.





По словам депутата маслихата З. Жусуповой общеобразовательные школы не готовы к обучению особенных детей из-за нехватки квалифицированных кадров. Е. Мамытбеков отметил, что направит депутатский запрос в соответствующие органы о необходимости решения нехватки специализированных школ и решения проблем с социальным обеспечением детей с особенными потребностями.

Сенатор также ознакомился с работой нового теннисного центра и осмотрел очистные сооружения ливневой канализации района I-5 (Молодежный).

Депутаты Сената Серик Бектурганов и Женис Нургалиев провели встречи в производственных коллективах и организациях в Алтынсаринском районе Костанайской области.

С сельхозтоваропроизводителями обсуждены проблемы субсидирования различных направлений сельского хозяйства, в частности животноводства. Был затронут вопрос возврата субсидий за гербициды и работы информационных систем МСХ. В беседе с активом района обсуждены вопросы перехода на обязательное социальное медицинское страхование и программа «Ауыл - ел бесігі».

В педагогических коллективах района обсуждена новая программа развития образования и науки на 2020-2025 года и Закон «О статусе педагога».

С акимами сельских округов обсуждены вопросы работы бюджета четвёртого уровня, а также выдачи адресной социальной помощи по новой системе.

Акимы поддержали увеличение прав участковых комиссий, которые будут обследовать финансовое состояние семей, претендующих на адресную социальную помощь, а также высказали предложение по доставке и выдаче социальной помощи в натуральном виде для детей от 1 года до 18 лет.