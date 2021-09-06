Сенаторы провели более 340 встреч во всех регионах страны

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 9 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

К рассмотрению на заседании сенаторам будет представлен вопрос о прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Также в четверг сенаторы рассмотрят законопроект « О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения «, одобренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Законопроект нацелен на обеспечение эффективного сотрудничества в области электроэнергетики между государствами-членами ЕАЭС, в том числе с Республикой Армения.

«Все поручения Главы государства, озвученные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в недавнем Послании и предложения наших постоянных Комитетов должны найти своё отражение в Плане основных мероприятий Сената на предстоящую сессию. Сенаторы будут работать с соответствующими государственными органами для качественного и своевременного выполнения всех обозначенных задач», - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания Бюро также была заслушана информация председателей Комитетов Палаты об итогах выезда депутатов в регионы, которые они совершали с 1 июля по 28 августа. Учитывая требования пандемии, встречи проходили с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности. Всего депутаты Сената провели более 340 встреч во всех регионах страны с жителями городов и других населенных пунктов, в том числе отдаленных сёл.

« Во время встреч сенаторов с жителями регионов поднимался ряд вопросов, волнующих наших граждан. В дальнейшем всем депутатам Палаты необходимо проводить системную работу по решению этих проблем, используя все механизмы . Как видите, впереди предстоит большая работа. Будем работать совместно в интересах страны и в целях реализации Послания Президента «, - резюмировал Маулен Ашимбаев.

Сенаторы в ходе поездок обсуждали с жителями регионов различные вопросы, в том числе меры по социальной поддержке граждан, агросектора, малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, развити я инфраструктуры и др. Во время этих встреч сенаторами были выявлены проблемы, связанные с изношенностью автомобильных дорог местного значения и систем инфраструктуры, перебоями с водой и газоснабжением, обеспечением фермеров семенами, топливом и удобрениями, качеством и доступностью населению медико-санитарных услуг, социальной поддержкой многодетных и малоимущих семей. Кроме того, гражданами были высказаны предложения по совершенствованию законодательства в различных сферах.