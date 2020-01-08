Сенаторы продолжают в регионах работу по разъяснению принятых Парламентом законов

МАНГИСТАУСКАЯ – ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ - АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТИ - ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената продолжают работу в регионах в рамках разъяснения принятых Парламентом законов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

8 января в рамках рабочей поездки депутаты Сената Парламента Михаил Бортник и Бактыбай Чельпеков посетили Тупкараганский район Мангистауской области.

В ходе встречи с активом района и депутатами маслихата сенаторы проинформировали о законодательной деятельности Сената и обсудили с жителями реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі», разработанного в соответствии поручениями Елбасы, данными на XVIII съезде партии «Nur Otan».

Особый интерес вызвали вопросы внедрения с 1 января 2020 года самостоятельного бюджета местного самоуправления в сельских округах с численностью населения 2 тыс. и менее человек и вопросы включения сел и поселков Тупкараганского района в перечень опорных сельских населенных пунктов, имеющих потенциал развития.

Также сенаторы посетили среднюю школу имени Е. Омирбаева в г. Форт-Шевченко. В ходе общения с педагогическим коллективом депутаты разъяснили основные положения Закона РК «О статусе педагога» и предпринимаемых государством мерах по поддержке учителей. Вопросы участников встречи касались повышения заработных плат, выделения жилья молодым специалистам, предоставления детям педагогов мест в дошкольных организациях в первоочередном порядке.

М. Бортник и Б. Чельпеков встретились с коллективом Тупкараганской районной больницы, где обсудили основные положения государственной программы развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы, утвержденной 26 декабря 2019 года, и внедрение обязательного социального медицинского страхования. Основными проблемами, поднимаемыми медицинскими работниками, были жилищные вопросы, дефицит кадров в сельских населенных пунктах, повышение заработных плат.

В Западно-Казахстанскую область с рабочей поездкой прибыли депутаты Сената Парламента РК Ерболат Мукаев и Нариман Турегалиев. В ходе рабочего визита депутаты посетили городскую многопрофильную больницу.

Депутатам рассказали о работе больницы в рамках ОСМС, ознакомили с работой отделения лучевой диагностики, а именно с кабинетами МРТ, КТ ангиографии, который приобретен в рамках ГЧП.

В ходе визита в городскую поликлинику №5 ознакомились с работой регистратуры, по проведению разъяснительной работы по ОСМС и определению статуса пациентов.

Также была представлена работа «Д» кабинета по Программе управления здоровьем, где ведут самостоятельный прием медсестры, проводят разъяснительную работу с пациентами по ЗОЖ, самоменеджменту, ведению дневников самоконтроля.

В целом, готовность к работе в системе ОСМС в ЗКО была оценена сенаторами удовлетворительно.

Затем сенаторы посетили общеобразовательную школу №10 имени А. Байтурсынова в городе Уральск, где обучение ведется в 3 смены. Школа рассчитана на 1200 детей, но в настоящее время здесь обучаются 2862 учащихся. 809 учащихся обучаются подвозом из района «Птицефабрика».

В ходе встречи депутаты Сената подчеркнули, что принятие закона «О статусе педагога» - это большой шаг к повышению престижа и заслуг учителей.

Проведена встреча с представителями неправительственных организаций и многодетными матерями по разъяснению и обсуждению вопросов нового формата адресной социальной помощи и государственного детского пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Депутаты ответили на вопросы многодетных матерей.

Продолжаются рабочие поездки и депутата Сената Толеубека Мукашева, который в Алматинской области встретился с командованием и личным составом войсковой части 48386 во главе с командиром части майором Мергеном Нурбаевым.

Депутат ознакомился со служебно-боевой деятельностью десантно-штурмовой части, ее материально-технической оснащенностью, в том числе учебных классов, условиями проживания и бытом военнослужащих.

На встрече с личным составом воинской части депутат проинформировал военнослужащих о последних законодательных новеллах, принятых Парламентом, остановился на ключевых аспектах Послания Главы государства К. Токаева народу Казахстана.

Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования прохождения воинской службы, в том числе связанных с решением жилищного вопроса, возврата денежных надбавок за полевые выходы, увеличения размеров компенсаций за коммунальные услуги, обеспечения питьевой водой.

Кроме того, подняты проблемы, связанные с улучшением технической оснащенности воинской части, оповещения и сбора личного состава по тревоге, приобретения для учебных классов видеопроекторов, телевизоров и учебных фильмов.

Данные вопросы, по мнению депутата Т. Мукашева, будут рассмотрены в ходе дальнейшего законотворческого процесса и взяты на его личный контроль.

Парламентарий также встретился с жителями Саркандского района. Сенатор подробно разъяснил собравшимся закон «О статусе педагога».

В своем выступлении депутат Алматинского областного маслихата А. Кулахметова отметила, что все предложения учителей в обсуждении законопроекта учтены в законе.

Об изменениях в адресной социальной помощи и проблемах в этом направлении рассказала руководитель районного отдела занятости и социальных программ Н. Адилова, которая отметила, что конкретные правила реализации АСП до сих пор не утверждены, а это снижает работу в данном направлении.

Сенатор отметил, что проблемные вопросы будут доведены до сведения исполнительных органов.

Депутаты Сената Парламента Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова в свою очередь ознакомились с работой кардиологического центра города Шымкент.

В кардиоцентре получают лечение не только жители Шымкента, но и пациенты Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей. Лечение больных проводят более 300 врачей. Большинство врачей прошли обучение за рубежом.

Руководитель кардиологического центра сообщил о том, что необходимо модернизировать аппараты МРТ, а также построить новое здание центра.

Сенаторы также побывали в специальной экономической зоне «Оңтүстік», где посетили предприятие «АГФ Групп». Цель экономической зоны – поддержка бизнеса и устранение имеющихся барьеров.

Компания «АГФ Групп» существует на рынке более 10 лет и предоставляет работу 250 сотрудникам. Объем производства - более 3 млн продукции в год, где выпускаются различные виды продукции – от школьной формы до москитных сеток.

Сенаторы были проинформированы о том, что на предприятии имеются проблемы при импорте и экспорте продукции, с закупом сырья и государственной пошлиной товаров, направляемых в страны-члены Евросоюза.