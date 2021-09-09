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    13:54, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы призывают решить проблемы детей с особыми потребностями

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Депутаты рассмотрели представление Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета о прекращении полномочий и освобождении от должности члена Счетного комитета Талгата Жакана в связи с его переходом на другую работу. После обсуждения депутаты Сената приняли решение о прекращении его полномочий.

    Кроме того, на заседании Палаты был рассмотрен и принят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения». Документ устанавливает требования к договорному оформлению межгосударственной передачи электрической энергии на территории Армении, Беларуси, Казахстана и Российской Федерации в соответствии с законодательством указанных государств-членов ЕАЭС.

    «Эффективное использование электроэнергии имеет важное значение в развитии экономики. С этой точки зрения мы надеемся, что Закон окажет положительное влияние на развитие сотрудничества в сфере энергетики стран-членов ЕАЭС», - сказал Маулен Ашимбаев.

    В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы.

    Так, Бекболат Орынбеков поднял проблемы необходимости увеличения штатной численности и улучшения технического оснащения служб чрезвычайных ситуаций Жамбылской области. Динар Нукетаева призвала решить проблемы детей с особыми потребностями, Ахылбек Куришбаев отметил необходимость внедрения новой системы ведения сельского хозяйства. Также сенаторы подняли вопросы экологии и экологического контроля. В частности, Суиндик Алдашев обеспокоен проблемой хранилища радиоактивных отходов «Кошкар Ата» в Мангистауской области, а Андрей Лукин требует усилить экологический контроль за состоянием воздуха.

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