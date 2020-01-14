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Сенаторы призывали шымкентскую молодежь стать движущей силой прогресса

14 Января 2020 20:50
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Сенаторы призывали шымкентскую молодежь стать движущей силой прогресса

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова в рамках своего визита в Шымкент встретились с активной молодежью города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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В мероприятии, которое прошло в стенах научно-исследовательского центра ЮКГУ имени М. Ауэзова, приняли участие педагоги, представители соответствующих управлений и СМИ. Во время беседы участники говорили о волонтерстве, развитии гражданского общества и поддержке талантливой молодежи.

В своем выступлении член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров поделился итогами прошедшего «Года молодежи» и ответил на вопросы присутствующих. В продолжение беседы член комитета по социально-культурному развитию и науке Айгуль Капбарова ознакомила с планами предстоящей работы Совета молодежи при Сенате Парламента и призвала молодежь третьего мегаполиса стать движущей силой прогресса в развитии Казахстана.





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Ключевые слова: Сенат, Шымкент,
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