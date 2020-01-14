Сенаторы призывали шымкентскую молодежь стать движущей силой прогресса
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова в рамках своего визита в Шымкент встретились с активной молодежью города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
В мероприятии, которое прошло в стенах научно-исследовательского центра ЮКГУ имени М. Ауэзова, приняли участие педагоги, представители соответствующих управлений и СМИ. Во время беседы участники говорили о волонтерстве, развитии гражданского общества и поддержке талантливой молодежи.
В своем выступлении член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров поделился итогами прошедшего «Года молодежи» и ответил на вопросы присутствующих. В продолжение беседы член комитета по социально-культурному развитию и науке Айгуль Капбарова ознакомила с планами предстоящей работы Совета молодежи при Сенате Парламента и призвала молодежь третьего мегаполиса стать движущей силой прогресса в развитии Казахстана.
- Сенаторы навестили пострадавших при крушении самолета под Алматы
- Мухтар Кул-Мухаммед посетил военные учебные заведения в Алматы
- Сенатор проверил ход строительства пешеходного моста на станции Шамалган
- Актуальные вопросы развития регионов обсуждают во время встреч с населением сенаторы
- Аскар Шакиров в рамках выездов депутатов в регионы посетил Карагандинскую область
- Встречи в регионах: сенаторы разъясняют новые законы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана