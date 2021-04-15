Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Апреля 2021, 14:06
Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Соглашением определяется порядок обращения продукции, не включенной в Единый перечень продукции ЕАЭС, устанавливающий обязательные требования, а также продукции, включенной в данный перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%.

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. Тем не менее, Соглашение не налагает административных барьеров для бизнеса.

«Для формирования единого рынка товаров, услуг и капитала в Евразийском экономическом союзе необходимо утверждение единых принципов в области технического регулирования. Это нужно для создания равных условий для предпринимателей стран-членов Союза и формирования добросовестной конкуренции. Кроме того, несомненно, это важно для обеспечения безопасности продуктов для потребителей. Принятый сегодня Закон устанавливает порядок обращения товаров нерегулируемых техническими регламентами Союза. В результате формируется правовая основа, усиливающая безопасность группы товаров на потребительском рынке», - сказал Маулен Ашимбаев.

Сенат   ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме