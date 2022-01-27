Сенаторы приняли Закон о возможности избрания людей с инвалидностью в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели вопрос об избрании нового вице-спикера Сената в связи с назначением Нурлана Абдирова на должность Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Нурлан Мажитович сделал немало для законодательного обеспечения реформ нашего Президента. Внес значимый вклад в реализацию многих инициатив Сената, а также эффективно координировал законотворческую деятельность депутатов», - сказал Маулен Ашимбаев, выразив коллеге благодарность за проделанную работу.

В ходе заседания заместителем председателя Сената Парламента была избрана Ольга Перепечина. Ранее она более четырех лет руководила Комитетом финансов и бюджета и внесла значительный вклад в эффективное формирование бюджета страны, сказал спикер Палаты. А на должность председателя Комитета финансов и бюджета был избран сенатор Серикбай Трумов.

Также депутаты на заседании рассмотрели проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан».

Согласно документам в число 30% квотируемых категорий на депутатские мандаты в Мажилис теперь будут входить не только женщины и молодежь, но и люди с инвалидностью. Кроме того, проектами законов предусматриваются изменения в Конституционный Закон «О Первом Президенте – Елбасы», законы «О Совете безопасности», «Об Ассамблее народа Казахстана».

«Документ гарантирует не менее 30% мест в Мажилисе для женщин, молодежи и людей с инвалидностью. Включение в число депутатского корпуса людей с ограниченными возможностями повышает инклюзивность Парламента. Это также поспособствует активной вовлеченности данной категории граждан в общественно-политическую жизнь страны», - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе обсуждения сенаторы, концептуально поддержав основные новеллы, прописанные в законопроектах, предложили изменения в проект Конституционного закона и вернули его в Мажилис.

Также сенаторы озвучили на заседании свои депутатские запросы.

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