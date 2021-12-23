Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели пакет законопроектов, касающихся поддержки предпринимательства, ответственного обращения с животными, отмены смертной казни и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе заседания был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан», который нацелен на усиление поддержки бизнеса. Теперь должностные лица госорганов законодательно будут нести персональную ответственность за нанесение ущерба бизнесу. Также по Закону внедряется новый принцип «1 in 2 out». Суть принципа в том, что при введении одного нового требования или ужесточения регулирования в отношении бизнеса - должны быть отменены два других требования в той же области правового регулирования бизнеса.

«Данный Закон разработан по поручению Главы государства. В документе прописаны нормы, нацеленные на поддержку бизнеса. Будет улучшен порядок разработки и принятия правовых актов, регулирующих бизнес, с учетом законных интересов предпринимателей. Этот Закон направлен на обеспечение необходимых условий для развития бизнеса и исключения необоснованного вмешательства в деятельность предпринимателей со стороны государственных органов», - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы приняли Закон «Об ответственном обращении с животными» и два сопутствующих ему Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными». Эти документы создают правовые механизмы защиты животных от жестокого обращения. Устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными.

«Глава государства в Послании отметил необходимость законодательного регулирования правоотношений, связанных с охраной животных. В этой связи принятые сегодня Законы направлены на закрепление принципов, регулирующих ответственное отношение к животным, обязанности их владельцев, компетенции местных представительных и исполнительных органов в данном направлении», - отметил Спикер Сената, комментируя принятие Законов.

В ходе заседания депутаты также рассмотрели и приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных».

Также сенаторами был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни». В ходе заседания отмечалось, что этот Закон стал логическим продолжением работы, проводимой в Казахстане по поэтапному сокращению применения смертной казни. На недавнем заседании Национального совета общественного доверия Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо

оговорок. Принятие сенаторами этого Закона – результат исполнения прямого поручения Президента и ответ депутатов на запросы общества.

«Принимая этот Закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни», - отметил Спикер Сената.

Еще один рассмотренный законопроект связан с регулированием отношений между банками и задолжниками. Банки и судебные исполнители должны будут предоставлять должнику возможность самостоятельно продавать заложенное жилище. Также при остатке долга менее 15% от стоимости залогового жилища, оно не сможет быть взыскано.

Эти и другие нормы прописаны в рассмотренном сегодня сенаторами законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства». Все эти нормы депутаты поддержали, но в ходе рассмотрения документа внесли в него ряд поправок, уточняющих отдельные этапы бюджетного процесса. В связи с этим, на заседании законопроект было решено вернуть в Мажилис.

Кроме того сенаторы рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции». Его главная задача - сокращение государственного участия в предпринимательстве, развитие инструментов антимонопольного регулирования и обеспечение равного доступа бизнеса к мерам господдержки и закупкам госорганов. В ходе обсуждения сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта, с поправкой об исключении требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей при создании госпредприятий, также вернули документ в Мажилис.