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Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Октября 2022, 15:48
Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Талгат Мусабаев приняли участие в работе заседаний постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На заседании постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Али Бектаев совместно с коллегами обсудил ряд вопросов касающихся экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий, отходах производства и потребления.

На заседании по политическим вопросам и международному сотрудничеству сенатор Талгат Мусабаев совместно с парламентариями других стран рассмотрел отдельные аспекты расширения культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ.

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Фото: senate.parlam.kz


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