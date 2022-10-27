Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Талгат Мусабаев приняли участие в работе заседаний постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На заседании постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Али Бектаев совместно с коллегами обсудил ряд вопросов касающихся экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий, отходах производства и потребления.

На заседании по политическим вопросам и международному сотрудничеству сенатор Талгат Мусабаев совместно с парламентариями других стран рассмотрел отдельные аспекты расширения культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ.

Фото: senate.parlam.kz